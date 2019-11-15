Снимая большое количество объектов вдоль дороги, Зия Махмудов утверждает на камеру, что они принадлежат главе района.

Глава Исполнительной власти Тертерского района Мустегим Мамедов владеет большим количеством коммерческих объектов в районе, которые он сдает в аренду. Об этом говорится в видеоролике, подготовленном жителем района по имени Зия Махмудов.

«Он буквально оккупировал район», - говорит Махмудов.

Он также снимает строящийся двухэтажный объект у въезда в город Тертер: «А это новый магазин главы района. У него неуемный аппетит».

Местный житель отмечает, что в собственности Мустегима Мамедова находятся сотни гектаров земли в Тертерском районе и большое количество объектов в соседних с Тертером районах.

По всей видимости, автор разоблачающего видеоролика вдохновился одним из последних выступлений президента Ильхама Алиева. Принимая новоназначенных глав районов, президент Азербайджана обратился к гражданам и призвал их докладывать ему о злоупотреблениях чиновниками на местах.

Стоит отметить, что Зия Махмудов и ранее выступал с жалобами на главу Тертерского района. Тогда в ИВ района назвали эти жалобы безосновательными и охарактеризовали как клевету на Мустегима Мамедова.

Мустегим Мамедов был назначен на должность главы ИВ Тертерского района в 2014 году. До этого он занимал должность замглавы ИВ Евлахского района.