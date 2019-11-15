Тяжелая авария в Баку четверо пострадавших
В столице Азербайджана произошла дорожная авария. Как передаёт Report, авария произошла на проспекте Гейдара Алиева. В результате столкновения двух автомобилей пострадали 4 человека
Как сообщили в Минздраве, информация об аварии поступила в скорую помощь в 18:34.
C различными травмами в Центр клинической медицины были доставлены 27-летний мужчина, 22-летняя девушка и 27-летняя женщина. 32-летней пассажирке медицинская помощь была оказана на месте. Она отказалась от госпитализации.