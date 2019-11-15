Мамед Эфендиев, Отдел экономики 21:20

С интересной информацией под заголовком «В Азербайджане выявлен подпольный банк – в дело вмешалась Генпрокуратура» выступило на днях информационное агентство ABC.az. В обнародованной информации со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры сообщалось, что в Азербайджане обнаружена финансовая структура, фактически занимающаяся банковской деятельностью, но действующая скрыто. Как сообщили агентству в пресс-службе Генпрокуратуры, на основании информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией, в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий обнаружена сеть, которая занимается незаконным переводом денег. Сеть, действующая без государственной регистрации, то есть налогового учета и лицензирования, оказывала услуги по незаконному приему денежных средств от отдельных лиц за определенную плату услуг и передаче их третьим лицам по заказу первых. Основной деятельностью сети были денежные переводы между Азербайджаном и Турцией.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что сеть, возглавляемая Рашадом Имран оглы Искендеровым, фактически занималась банковской деятельностью в 2018-2019 годах. Он вместе с Мустафой Кылычом Мурат оглу и группой других лиц создал офис на территории Бинагадинского района Баку. Они занимались также обратной передачей денежных средств, принятых аналогичными группами, действующими в Турции. Эти деньги передавались отдельным лицам уже в Азербайджане. За менее чем 2 года сеть перечислила из Азербайджана в Турцию и обратно ни много ни мало 88 миллионов 744 тысячи долларов США и 6 миллионов 110 тысяч евро. В целом в пересчете это составляет 162,7 миллиона манатов. Всего между двумя странами было осуществлено 14 тысяч 553 перевода. И, как установило следствие, в результате этой незаконной операции владельцы сети получили доход в размере 1 миллиона 344 тысяч манатов. Действительно, чем не банк?! Наверное, не всякий азербайджанский банк с разветвленной структурой филиалов может похвастать такими достижениями в межгосударственных денежных переводах. Одни и те же лица перчисляли из Азербайджана в Турцию и обратно в течение двух лет в среднем более 82-83 млн долларов в год. Это примерно по 17 млн долларов ежемесячно, условно говоря, пересекали границу в том и другом направлении. И любой предприниматель, занимающийся экспортно-импортными операциями, хорошо знает, что провернуть такой многомиллионный оборот - дело не из легких. Да, за передвижением денег зорко следят и у нас, и в братской Турции. И занимается этим не одна какая-нибудь госструктура. Кроме банковских и финансовых структур этим занимаются и службы государственной безопасности. И все это к тому же дублируется международными структурами. Как же мало кому известные лица смогли провернуть столько многомиллионных операций, минуя все эти структуры, если порой даже не всякий оформленный по всем правилам зарубежный перевод трудно удается осуществить без проволочек и в срок.