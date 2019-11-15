Из Азербайджана деньги вывозили мешками если верить Генпрокуратуре
С интересной информацией под заголовком «В Азербайджане выявлен подпольный банк – в дело вмешалась Генпрокуратура» выступило на днях информационное агентство ABC.az. В обнародованной информации со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры сообщалось, что в Азербайджане обнаружена финансовая структура, фактически занимающаяся банковской деятельностью, но действующая скрыто.
Как сообщили агентству в пресс-службе Генпрокуратуры, на основании информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией, в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий обнаружена сеть, которая занимается незаконным переводом денег. Сеть, действующая без государственной регистрации, то есть налогового учета и лицензирования, оказывала услуги по незаконному приему денежных средств от отдельных лиц за определенную плату услуг и передаче их третьим лицам по заказу первых. Основной деятельностью сети были денежные переводы между Азербайджаном и Турцией.
В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что сеть, возглавляемая Рашадом Имран оглы Искендеровым, фактически занималась банковской деятельностью в 2018-2019 годах. Он вместе с Мустафой Кылычом Мурат оглу и группой других лиц создал офис на территории Бинагадинского района Баку. Они занимались также обратной передачей денежных средств, принятых аналогичными группами, действующими в Турции. Эти деньги передавались отдельным лицам уже в Азербайджане. За менее чем 2 года сеть перечислила из Азербайджана в Турцию и обратно ни много ни мало 88 миллионов 744 тысячи долларов США и 6 миллионов 110 тысяч евро. В целом в пересчете это составляет 162,7 миллиона манатов. Всего между двумя странами было осуществлено 14 тысяч 553 перевода. И, как установило следствие, в результате этой незаконной операции владельцы сети получили доход в размере 1 миллиона 344 тысяч манатов.
Действительно, чем не банк?! Наверное, не всякий азербайджанский банк с разветвленной структурой филиалов может похвастать такими достижениями в межгосударственных денежных переводах. Одни и те же лица перчисляли из Азербайджана в Турцию и обратно в течение двух лет в среднем более 82-83 млн долларов в год. Это примерно по 17 млн долларов ежемесячно, условно говоря, пересекали границу в том и другом направлении. И любой предприниматель, занимающийся экспортно-импортными операциями, хорошо знает, что провернуть такой многомиллионный оборот - дело не из легких.
Да, за передвижением денег зорко следят и у нас, и в братской Турции. И занимается этим не одна какая-нибудь госструктура. Кроме банковских и финансовых структур этим занимаются и службы государственной безопасности. И все это к тому же дублируется международными структурами. Как же мало кому известные лица смогли провернуть столько многомиллионных операций, минуя все эти структуры, если порой даже не всякий оформленный по всем правилам зарубежный перевод трудно удается осуществить без проволочек и в срок.
Честно говоря, подобные механизмы существовали и ранее. Если есть потребность передать кому-то определенную сумму в другой стране, то «надежный канал» всегда находится. Еще в 90-е годы прошлого века это практиковалось особенно часто и открыто. Одни, используя свое служебное положение и связи, просто перевозили крупные суммы в обычных дипломатах в рейсовых самолетах за определенную плату. Другие брали, скажем, деньги в Баку, а партнеры их в другой стране передавали чуть меньшую сумму нужному человеку. А пользователи их услугами или боялись высоких банковских процентов, или не желали высвечиваться – деньги, скорее всего, были заработаны не совсем честно.
Нередко и те, и другие попадались в сети правоохранительных органов. И постепенно такие челночные переводы денег пошли на убыль, люди больше стали пользоваться банковскими услугами. И данная преступная группа, наверное, тоже прибегала в своей преступной деятельности к услугам банков – мешками деньги вывозить из страны нынче не в моде. Но чтобы вот так переводить миллионы из одной страны в другую, пусть и братскую, миллионами – это уж, извините, не так-то просто. Любой банковский клерк может легко почуять преступный запах в таких переводах, хотя и говорят, что деньги не пахнут. Да и оперативные службы соответствующих ведомств давно могли бы напасть на след подпольных банкиров.
Следствие, безусловно, даст ответ на все поднятые в небольшой заметке и многие другие упущенные нами вопросы. Но сам факт существования такой подпольной деятельности говорит о том, что в нашей экономике, и в частности банках, имеется еще много проблем. Да, правительство много делает для вывода экономики из тени, обеспечения прозрачности банковской системы. Но в тени все еще скрываются преступные дельцы, которые играючи делают свои темные дела. И нередко они пользуются поддержкой финансовых, банковских и правоохранительных органов. Не за красвивые глаза, конечно. Сколько подобных фактов, связанных с банками, ломбардами и «частными кредиторами»-менялами, приводил только haqqin.az. Тут бы спасибо сказать и наказать обнаглевших теневых бизнесменов. Но… И вот результат.