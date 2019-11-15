Акция неонацистов в Германии

В Германии неонацисты и антифашисты начали традиционную акцию в небольшом городе Вунзидель, в котором когда-то был похоронен нацист и личный секретарь Адольфа Гитлера Рудольф Гесс. Во избежание столкновений, властями было решено разделить стороны, сообщает издание Kurier.

Так, протестующие участники антифашистского движения Antifa начали движение по городу в сопровождении сотрудников полиции. Они выступают против революционно-националистической идеологии «Третий путь», которые идут с факелами под музыку через Вунзидель-Норд.

Вунзидель стал местом ежегодных демонстраций правых радикалов после захоронения там Гесса в 1987 году. Чтобы остановить паломничество, могилу уничтожили, а прах Гесса развеяли над водой. Тем не менее шествия нео́нацистов не прекратились.