Появилось фото Путина в окружении спецназа

Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну. Изображение опубликовано в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова «Пул N3».

На опубликованном изображении видно, что российский лидер и бразильские бойцы позируют для совместной фотографии. «Фото на память», — говорится в подписи к нему.

Путин посетил Бразилию для участия в саммите БРИКС, который проходил с 13 по 14 ноября. Во время поездки он встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару для обсуждения международных вопросов, в том числе ситуации в Боливии.