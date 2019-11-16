В апреле 2017 года он прибыл в аэропорт Стамбула, чтобы вылететь в Баку. Там ему заявили, что он просрочил время пребывания в Турции и подвергается штрафу.

Гражданин Азербайджана, студент 4-го курса турецкого университета Сафар Исмаилов в 2017 году был депортирован из Турции. Теперь ему не позволяют вернуться в Турцию, чтобы завершить обучение. Об этом пишет издание evrensel.net .

Из-за того, что Сафар Исмаилов не смог оплатить штраф на месте, ему в паспорт поставили печать о депортации. В аэропорту студенту также сообщили, что он должен предоставить паспорт в консульство Турции, после чего ему дадут временное разрешение на въезд в Турцию, где он в будущем сможет оплатить штраф.

Несмотря на то, что студент трижды обращался в консульство Турции в Баку и Гяндже, там ему отказали в выдаче разрешения.

«Я ни в чем не виноват. Несмотря на это, консул в Гяндже сказал мне, что из-за того, что я выпускник турецкого лицея, то могу быть связан с FETÖ. Я прошу вас, помогите мне», - сказал студент турецким журналистам.