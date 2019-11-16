Райан Гиггз о победе над Азербайджаном

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал победу своей команды над Азербайджаном (2:0) в отборочном матче Евро-2020.

«Показали неплохой результат. Доволен игрой и результатом. Конечно, что-то можно улучшить в игре.

Азербайджан играл дома. Это непростой выезд с точки зрения географии. Нам далеко лететь. Поэтому мы довольны, что победили.

Эта игра была сложной, как и наши предыдущие матчи. Наш следующий соперник – Венгрия – в отличие от нас сегодня отдыхает. Но все в наших руках. После неудачных игр летом мы вернулись в борьбу».