Никола Юрчевич: «Останусь ли я в сборной Азербайджана? Мне в Баку нравится»

Сегодня у нас было 10-12 угловых. Увы, не воспользовались ими.

«Поздравляю сборную Уэльса, она была сильнее, - говорит хорватский специалист. – Если смотреть по игре, то соперник выглядел лучше. Мы опять пропустили после «стандарта». Знаем, что у соперника высокие футболисты, хорошо играющие головой. Но снова пропустили после углового. У нас и самих было много угловых, однако мы их не использовали. Вообще обычно так много «корнеров» мы не подаем.

Мы пытались переломить игру, но не хватало последнего паса и завершающего удара. В первом тайме был эпизод с неназначенным пенальти в ворота Уэльса. Как мне сказали мои помощники, 11-метровый там был. Судья не назначил. Возможно, это изменило бы игру.

В целом сборная Уэльса - более качественная команда. Несколько футболистов играют в ведущих клубах Европы. У нас же были потери. Не играли Максим Медведев, Махир Эмрели, Эдди Исрафилов. Если бы они были на поле, то, наверное, сыграли бы лучше.

Все соперники качественнее нас. Это не значит, что у нас плохая команда, просто остальные команды лучше. Были игры, где мы могли заработать очки. Например, с Венгрией у нас отняли гол. Тогда у нас было бы не одно, а два очка.

У соперников качество и опыт выше, чем у нас в несколько раз. Их футболисты играют в более сильных лигах. Мы могли заработать больше очков, если бы нам повезло. Но были ошибки, поэтому у нас всего один балл. Будем биться в Словакии, чтобы набрать еще очки.

С точки зрения результата мы выступаем нехорошо. Но мы даем шанс молодежи, и это поможет в будущем.

Я тоже недоволен набранными очками. Но стоит учесть, что мы вызываем в сборную футболистов, которые будут играть за национальную команду в ближайшие 5-10 лет. Нам сейчас не хватает трех-четырех хороших футболистов. С ними заработали бы больше очков.

После игры ни с кем из руководства АФФА я не общался. Мой контракт с АФФА до февраля. Сейчас об этом говорить нет смысла. После последней игры сможем обсудить все. Мне и моей семье нравятся Баку и Азербайджан. С футболистами у меня нормальные отношения, я доволен. Мы можем играть лучше. Это возможно. А все остальное покажет время».