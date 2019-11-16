Соперники Азербайджана: Хорватия вышла на Евро-2020, Словакия потеряла футболиста

В отборочной группе «E» чемпионата Европы-2020 по футболу состоялся матч соперников сборной Азербайджана, в котором Хорватия принимала Словакию. Хорваты победили со счетом 3:1, хотя по ходу матча уступали 0:1. Таким образом, сборная Хорватии гарантировала себе 1-е место в группе и вышла в финальную часть Евро-2020.

За вторую путевку борьбу продолжают Венгрия, Уэльс и Словакия. В последний игровой день, 19 ноября, Словакия сыграет в Трнаве с Азербайджаном, а Уэльс в Кардиффе примет Венгрию.

Словакии обязательно нужно обыграть Азербайджан и надеяться, что Венгрия и Уэльс сыграют вничью.

Перед матчем с нашей сборной словаки лишились полузащитника Роберта Мака, который получил красную карточку в матче с Хорватией.

Турнирное положение в группе «E»:

1. Хорватия – 17 очков (8 матчей)

2. Венгрия – 12 (7)

3. Уэльс – 11 (7)

4. Словакия – 10 (7)

5. Азербайджан – 1 (7).