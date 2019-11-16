В Беларуси выбирают новый парламент

В Беларуси сегодня выберут новый состав парламента. При этом на неделе граждане могли проголосовать досрочно. Этим правом воспользовались порядка 30%.

В Национальном собрании 110 кресел. За один мандат поборются около пяти кандидатов: к выборам были допущены 513 человек.

В Минске в субботу под присмотром полиции прошла оппозиционная акция. Несмотря не ее несанкционированность, обошлось без задержаний.

К Центризбиркому, квартирующему в Доме правительства, пришли около 100 активистов. Они заявили, что «сожгли» свидетельства кандидатов в депутаты.

В следующем году в стране пройдут выборы президента.