В Бразилии завершился саммит БРИКС – международной организации, которая включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Мировые СМИ на эту встречу почти не отреагировали, а те, что упомянули, назвали ее «скромной». Главным событием в итоге стала двусторонняя встреча бразильского президента Болсонару с председателем КНР Си Цзиньпином.

Крайне разные они и в политическом отношении. Показательно отношение к кризису в соседних с Бразилией Венесуэле и Боливии: Россия, как Китай и Индия, поддерживает режим Мадуро и осудила отставку Моралеса, а для Болсонару Николас Мадуро просто открытый враг, как и Эво Моралес. Больше того, во время своей избирательной кампании Жаир Болсонару очень резко высказывался в адрес китайской экономической экспансии: «Китай не покупает в Бразилии, Китай покупает Бразилию». Бразильский президент известен крайне правыми взглядами и очень не любит коммунистов, большое экономическое присутствие китайцев в своей стране он хотел заменить американским, заручившись добрыми отношениями с Дональдом Трампом.

Скромность саммита тем более показательна на фоне абсолютных цифр: на страны БРИКС приходится 42% мирового населения, 23% мирового ВВП, 30% территории и 18% товарооборота. В начале 2000-х многие эксперты считали, что именно эти страны составят главную конкуренцию Соединенным Штатам и Евросоюзу в 21-м веке, а то и вытеснят их. Собственно, именно тогда аналитик Goldman Sachs Джим О'Нейл и придумал аббревиатуру БРИК (Южная Африка добавилась позже). Но сейчас О'Нейл, посмеиваясь, говорит, что оставить имело бы смысл лишь ИК: три других страны, на экономические успехи которых возлагались большие надежды, давно не показывают роста, и не очень видно, откуда бы ему взяться. А раз так, то отсутствуют и формальные причины связывать эти такие разные страны.

Но на нынешнем саммите тему Венесуэлы и Боливии вообще не упоминали, чтобы не было повода разругаться, а Си Цзиньпин с Жаиром Болсонару всячески демонстрировали взаимное приятие и рассказывали о выгодах сотрудничества.

У бразильского президента не так много возможностей, чтобы в условиях продолжающейся стагнации экономики игнорировать китайский фактор. Он уже скоро год у власти, но правый поворот после долгих лет популистских правительств пока не привел к запуску рыночных механизмов роста. Товарооборот Бразилии с Китаем составляет 200 миллиардов долларов в год. Для примера, с Россией – 5 миллиардов, а между Китаем и Россией – 100 миллиардов. Прямые инвестиции Китая в бразильскую экономику за последние полтора десятка лет составили 125 миллиардов долларов.

Поэтому председатель Си был в Бразилии дорогим гостем во всех смыслах этого слова. К тому же у бразильского лидера испорченные отношения с Европой, которая критикует его за экологические проблемы в Амазонии, и эта тема весьма близка Китаю, который тоже подвергается подобной критике со стороны Запада. Америка же, несмотря на благосклонность Трампа к Болсонару, занята с некоторых пор исключительно внутренними проблемами. А тендер на разработку прибрежного шлейфа выиграли две китайские компании, потому что американцы даже не подали заявок на участие.

Вообще с некоторых пор саммиты БРИКС превратились в возможность для международных лидеров встретиться с дорогим товарищем Си, и это касается не только членов пятерки. В Китае говорят о формате БРИКС+, приглашая другие страны с развивающимися экономиками, чтобы обсудить взаимный интерес. Понятно, что Китай в этих встречах играет роль ведущей силы, а другие выступают в роли просителей, претендентов в очереди, которая выстроилась за огромными китайскими инвестициями. И да, поначалу кто-то жалуется, как президент Болсонару, что Китай покупает не в стране, а страну, но потом как-то смиряется с неизбежностью.