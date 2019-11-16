Названы самые вредные сладости

Первыми в списке диетолог поставила жареные во фритюре сладости, например, пончики, чак-чак и хворост. Это обусловлено высоким количеством простых сахаров. Приготовленные таким образом десерты также содержат трансжиры. После идут дрожжевые десерты из теста, а на третьем месте — шоколадные батончики и торты с добавлением крема.

Зотова назвала главное правило, которое поможет определить самые опасные для здоровья лакомства. По ее мнению, чем сложнее состав сладкого продукта, тем больше он вреден для организма. Опасными для человека с точки зрения микробиологии диетолог назвала все белковые и молочные десерты. В них используют сырые белки яиц, которые могут не до конца пропечься.

Также врач назвала и самые безопасные десерты, среди них мармелад, пастила и зефир. Единственное условие — они должны быть приготовлены на натуральном агар-агаре, а не на синтетических заменителях. Без опасений можно есть и натуральный горький шоколад, варенье и мед. Диетолог заключила, что надо выбирать «моносладости», а не десерты с большим количеством ингредиентов.

Ранее в ноябре ученые назвали еще одну опасность сладостей для организма. Если съедать большое количество сахара за короткий срок, можно получить воспалительные заболевания кишечника. Такой вывод ученые сделали после эксперимента на мышах.