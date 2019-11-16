В Президиуме Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) состоялась встреча президента НАНА академика Рамиза Мехтиева с иранской делегацией во главе с председателем Организации культуры и исламских связей Исламской Республики доктором Абузаром Ибрагими Туркманом, сообщает haqqin.az.

Согласно информации, в начале президент НАНА академик Рамиз Мехтиев, поприветствовав гостей, рассказал об исторических дружественных отношениях между Азербайджаном и Ираном, отметил, что эти связи в последнее время получили более широкий размах. Он сказал, что расширение сотрудничества между двумя странами - результат последовательной и дальновидной политики президента Ильхама Алиева.

Подчеркнув, что история Азербайджана все еще недостаточно известна научной общественности мира, академик сказал, что сегодня ученые страны находятся в поисках новых источников для того, чтобы представить нашу историю такой, как она есть.