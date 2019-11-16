Рамиз Мехтиев: «В архивах Ирана много важных материалов» фото
В Президиуме Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) состоялась встреча президента НАНА академика Рамиза Мехтиева с иранской делегацией во главе с председателем Организации культуры и исламских связей Исламской Республики доктором Абузаром Ибрагими Туркманом, сообщает haqqin.az.
Согласно информации, в начале президент НАНА академик Рамиз Мехтиев, поприветствовав гостей, рассказал об исторических дружественных отношениях между Азербайджаном и Ираном, отметил, что эти связи в последнее время получили более широкий размах. Он сказал, что расширение сотрудничества между двумя странами - результат последовательной и дальновидной политики президента Ильхама Алиева.
Подчеркнув, что история Азербайджана все еще недостаточно известна научной общественности мира, академик сказал, что сегодня ученые страны находятся в поисках новых источников для того, чтобы представить нашу историю такой, как она есть.
«Думаю, что в архивных документах Ирана также имеются ценные материалы об истории Азербайджана. Ученые Ирана и Азербайджана должны осуществлять совместную деятельность, координировать усилия для выявления исторических реалий, более глубокого изучения ирано-азербайджанской истории», - сказал академик Мехтиев.
Президент НАНА отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев придает особое значение отношениям дружбы и сотрудничества с Ираном, заверил, что ученые будут прилагать все усилия для дальнейшего развития этих связей.
Выступивший затем председатель Организации культуры и исламских связей Ирана, доктор Абузар Ибрагими Туркман рассказал об исключительной роли науки в развитии общества.
Затем Абузар Ибрагими Туркман преподнес академику Рамизу Мехтиеву книги, изданные Центром культуры Ирана.
НАНА подарила гостю книги «Азербайджанский мугам в миниатюрах» и «Газели» Имадеддина Насими.