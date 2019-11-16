Парламентские выборы в Беларуси

В стране образовано более 5,83 тысячи участков для голосования, в том числе в санаториях, домах отдыха, больницах, а также в воинских частях.

Участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента открылись в Беларуси, в основной день голосования они будут работать до 20.00, сообщает РИА Новости.

С 12 по 16 ноября в стране проходило досрочное голосование, явка избирателей в ходе которого составила 35,77%. При этом на предыдущих парламентских выборах в республике, в 2016 году, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 31,29%. В прошлую парламентскую кампанию итоговая явка, с учетом основного дня голосования, составила 74,7% от общего числа включенных в списки избирателей.

Выборы в Палату представителей Национального собрания проходят по мажоритарной системе, в 110 округах предстоит выбрать 110 депутатов. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины избирателей округа, включенных в списки. Избранным объявляется кандидат, который получил наибольшее число голосов. По последним данным, на депутатское кресло претендуют 513 человек.

В списки избирателей в Беларуси включены более 6,88 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. Для наблюдения за выборами в республику прибыло максимальное за последние десять лет число иностранных наблюдателей - 1029. Также на парламентских выборах зарегистрированы 28 тысяч национальных наблюдателей.

В период избирательной кампании белорусская милиция переведена на усиленный вариант несения службы для эффективного обеспечения общественной безопасности и правопорядка. В день выборов, 17 ноября, в режиме повышенной готовности будут нести службу и подразделения МЧС.