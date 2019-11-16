Трамп о результатах своего медосмотра: «Все отлично!»

Президент США Дональд Трамп закончит плановое медицинское обследование в следующем году. Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter.

«Начал первую часть своего ежегодного медосмотра. Все очень хорошо (отлично!). Закончу в следующем году» - говорится в сообщении.