В публикации Янива Кобовича и Джеки Хури, цитируемой в воскресенье многими израильскими СМИ, в том числе государственной радиостанцией «Кан Бет», утверждается, что дом, в котором находились мирные граждане, был атакован ошибочно.

В ночь на 14 ноября, за несколько часов до формального объявлении о прекращении огня, ВВС Израиля атаковали в Дир аль-Балахе дом, в котором, как утверждалось, находился один из наиболее влиятельных командиров «Бригад Аль-Кудса» (военное крыло «Исламского джихада») Расми Абу Малхус. Со ссылкой на источники в Газе израильские и арабские СМИ передавали, что Расми Абу Малхус в результате этого воздушного удара был убит, также погибли пятеро его родственников, включая женщин и детей. Сообщалось также о еще двоих погибших в результате этого авиаудара, предположительно боевиков «Бригад Аль-Кудса», и примерно 10 раненых.

В публикации газеты «Гаарец» утверждается, что Армия обороны Израиля не располагала достоверными сведениями о присутствии в доме командира боевиков, основываясь на информации из социальных сетей, однако удар был нанесен, в результате чего погибли мирные граждане, в том числе женщины и дети.

По версии «Гаарец», сам факт существования командира «Бригад Аль-Кудса» по имени Расми Абу Малхус сомнителен. В публикации со ссылкой на источник в спецслужбах говорится, что такой командир, скорее всего, неизвестен.

Как утверждает издание, целью авиаудара с применением бомбы JDAM (The Joint Direct Attack Munition) была именно предполагаемая «инфраструктура террора» или казарменный комплекс, а не конкретный командир «Исламского джихада», как заявлял вскоре после нанесения удара представитель отдела пресс-службы армии, работающего с арабоязычными СМИ.

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате авиаудара по зданию в Дир аль-Балахе в ночь на 14 ноября погибли 45-летний Расми Абу Малхус Машбад ас-Сауарка (членство которого в «Исламском джихаде» не подтверждено, а роль неизвестна, заявляет «Гаарец»), его 12-летний сын Муханад, 45-летняя Мириам ас-Сауарка, 7-летний Муад Мухаммад ас-Сауарка, 13-летний Уасим Мухаммад ас-Сауарка, 39-летняя Юсра ас-Сауарка и двое младенцев, имена которых не были названы. Они были похоронены днем 14 ноября на кладбище в Дир аль-Балахе, на похоронах присутствовали тысячи жителей Газы.