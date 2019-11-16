Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:26

Хлеб - всему голова. Эта древняя пословица актуальна во все дни. Невозможно представить жизнь без хлеба, муки, из которой его выпекают, а также перемалываемой в эту муку пшеницы. Вот почему любое изменение в этом звене сильно беспокоит каждого землянина. Правда, мировые СМИ больше освещают проблемы глобального нефтяного рынка, но на то свои проблемы. А как же обстоят дела на зерновом рынке?

С начала текущего года эксперты предрекают дефицит зерна в 2019-2020 годах. Дело в том, что в Европе последствия прошлогодней засухи стали проявляться в этом году, с подобными проблемами столкнулись и другие зернопроизводящие страны мира. Это и вызвало опасения экспертов, предсказывающих дефицит продукции и проблемы с урожаем. Кстати, это прогнозировали где-то весной продовольственная организация ООН (ФАО) и Международный совет по зерну. По их расчетам, уже в этом году внутренняя мировая потребность в зерновых составит на 30 млн тонн больше сбора, который оценивается в 2,66 млрд тонн, что в несколько раз меньше, чем, в среднем, за последние годы. И больше всего могут пострадать Россия и страны ЕС – основные конкуренты на зерновом рынке. Постепенно эта проблема утихла, к тому же азербайджанские структуры не допускали возможностей нехватки в стране зерна. Но в последние дни этот вопрос вновь приобрел острую актуальность. Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что конкуренция между российскими и казахстанскими экспортерами является контрпродуктивной для обеих стран. Он отметил, что министерства сельского хозяйства России и Казахстана могли бы активнее сотрудничать при определении совместных прогнозных балансов по основным культурам. Обе страны входят в десятку ведущих экспортеров пшеницы и часто конкурируют на мировом рынке, что контрпродуктивно для производителей. Поэтому и нужна координация в этом направлении. Нового президента Казахстана понять не трудно, в стране уже не первый день наблюдается ажиотаж на рынке хлебобулочных изделий. Пекарни повышают цены на свою продукцию. Многие производители в отдельных областях работают на грани ухода в минус. Стоимость социального хлеба приходится удерживать на уровне 70 тенге, а убытки компенсировать за счет другой продукции и автоматизации производства. За последний год стоимость муки увеличилась на 70% и составила 105 тенге за килограмм. Правда, специалисты считают, что оснований для роста цен на зерно нет. В целом, аграрии собрали 19 млн тонн зерна при потреблении страны всего в 6 млн тонн. Цифры говорят, что никакого дефицита зерна в стране нет, а факты свидетельствуют об обратном.

И действительно, о каком дефиците зерна в Казахстане можно говорить, если только Азербайджан в январе-сентябре 2019 года закупил 265 тыс. тонн пшеницы из этой страны. Причем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта увеличился на 30%. В целом, в Азербайджан поставлено зерна из этой страны на 58,5 млн долларов. Всего же за девять месяцев Азербайджан импортировал пшеницы в объеме 1 млн 112,879 тыс. тонн (рост на 34,2%) почти на 241 млн долларов. Таким образом, на долю Казахстана пришлось 23,8% всей импортируемой страной пшеницы. А стал бы Казахстан увеличивать поставки в Азербайджан зерна в условиях его дефицита на собственном рынке – конечно же, нет. Примерно такая же ситуация царит в Украине, которая экспортировала рекордные объемы зерновых, а ей предрекают их дефицит. Россия, второй основной импортер зерновых в Азербайджан, также отрекается от дефицита. Минсельхоз уверен, что полученный в этом году урожай позволит полностью обеспечить зерном и хлебом всю страну, что снизило бы темпы роста цен на хлеб. Правда, здесь тоже ряд экспертов и участников рынка говорил, что уже к октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10%. Мол, это неизбежно по объективным причинам: средние цены на пшеницу увеличились как по сравнению с июлем этого года, так и по сравнению с августом прошлого. Но власти не допустили этого, в частности, ужесточив его экспорт. Цена на муку составляет около 30% себестоимости хлеба, и подобные тенденции не могут не отразиться на цене конечного продукта и в Азербайджане. Но в Баку категорически заявляют, что импорт зерна в Азербайджан может сократиться за счет роста внутреннего производства. Уже в прошлом году производство зерна в стране выросло на 13% по сравнению с 2017 годом и составило 3,3 млн тонн, производство пшеницы также выросло на 13%, превысив 2 млн тонн. Уровень самообеспечения зерновыми вырос с 66% до 74%, пшеницей - с 58% до 65%. А в этом году, по словам председателя Азербайджанской ассоциации зерноводства Талеха Гасымова, зерновыми культурами засеяно более 798 гектаров и ожидается рост показателя самообеспечения зерновыми.