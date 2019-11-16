Акции протеста против повышения цен на бензин охватили все крупные города Ирана. Как сообщает haqqin.az иранский политолог Ахмед Хусейни, в Тебризе десятки тысяч людей вышли на так называемый «перекресток четырех улиц» в районе Абразан. Тысячи демонстрантов на улицах и площадях в городах Гюльшахр, Малиабад, Сабе и Исфахан. В столкновениях протестующих с полицией, по официальным данным, уже погибли пять человек. В провинции Керманшехр демонстранты пытались взять штурмом нефтеперегонный завод и резервуары с бензином.

«Волнения привели в действие всю иранскую политическую элиту. Сегодня в парламенте Ирана состоится экстренное заседание, посвященное повышению цен на бензин и связанным с этим народным протестом. Депутаты «реформаторы» попытаются отменить решение правительства Высшего экономического совета о троекратном повышении цены на бензин», - отмечает Ахмед Хусейни.

До повышения цена литра бензина составляла тысячу иранских реалов (примерно 0,15 AZN). После вступления в силу решения правительства даже по льготной цене в 1500 реал можно будет купить не более 60 литров в месяц на одного человека. Сверх лимита топливо обойдется в два раза дороже - 3 тысячи реалов за литр.

«Все иранцы понимают, - утверждает политолог, - что рост цен на бензин приведет к повышению цен на все товары и услуги. О серьезных проблемах, с которыми столкнулись иранские власти, накануне говорил с представителями местных СМИ президент страны Хасан Роухани. Он предупредил население о том, что в условиях санкций невозможно на прежнем уровне экспортировать нефть и правительству придется принимать непопулярные решения, направленные на экономию бюджетных средств и сокращение социальных расходов».

Между тем в Иране чиновничий аппарат составляет примерно 9 млн человек. Еще есть 4 млн пенсионеров, которые живут только за счет пенсий. Власти ищут средства на выплату заработной платы и пенсий этим 13 млн человек. К этому надо прибавить социальные пособия в размере 102 доллара на семью, которое власти ИРИ выплачивают малоимущему населению. Всего различные пособия и социальную помощь получают около 60 млн человек.

«Чтобы выкроить деньги на чиновников и пенсионеров и было принято решение повысить цену на бензин. Но все опасаются цепной реакции повышения цен. В дело вмешались иранские социальные НПО и духовенство в лице Совета исламских экспертов святого города Кум. Они призвали Роухани отменить повышение цен. Опасаясь еще больших волнений, парламент обсудит ситуацию, но любые решения могут иметь краткосрочный характера. Примерно 80% государственного бюджета с учетом социальных выплат, финансирования военно-политической сферы и помощи дружественным ИРИ режимам в Ираке, Сирии, Йемене и других регионах формируется за счет продажи нефти. Парламенту придется изыскать средства, которых в госказне практически нет. Так что ситуация более чем серьезная и грозит новыми социальными взрывами», - утверждает Хусейни.