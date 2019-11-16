Высший совет национальной безопасности Ирана одобрил решение об изменении ценовой политики в сфере обеспечения топливом населения на территории страны. Об этом, как передало агентство Mehr, заявил в воскресенье представитель руководства иранского Меджлиса Асадулла Аббаси.

"Решение о нормировании потребления бензина соответствует иранской конституции и было ратифицировано Высшим советом национальной безопасности", - отметил он. Эти решения, добавил Аббаси, "были одобрены и лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи и должны быть реализованы".

Ранее, как сообщило агентство Fars, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "решение трех ветвей власти о повышении цен на топливо было продуманным".

Высший совет национальной безопасности Ирана - специальный орган, в который входят главы исполнительной, судебной и законодательной ветвей власти, представитель от духовного лидера страны, а также ряд министров и военных. Основной задачей политического института является разработка и планирование политики страны в сферах обороны и безопасности.