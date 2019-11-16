Сборная Азербайджана отправляется в Братиславу На последний матч
Сборная Азербайджана по футболу отправляется на свою заключительную игру в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. В 16:00 чартерным рейсом авиакомпании AZAL национальная команда улетит в Братиславу, передает корреспондент haqqin.az из Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Сборная едет без своего капитана Максима Медведева. Травма, из-за которой он не сыграл вчера с Уэльсом, не позволит ему выйти и на матч со Словакией.
Игра со словаками состоится 19 ноября в 23:45 по бакинскому времени в городе Трнава, что примерно в 55 км от столицы.
Полет Баку – Братислава будет длиться примерно четыре часа. Учитывая 3-часовую разницу во времени, сборная прилетит в Словакию после 17:00 по местному времени.
Сборная Азербайджана поселится в отеле Crowne Plaza в Братиславе. Завтра наша команда проведет предматчевую тренировку на стадионе имени Антона Малатинского, где и пройдет сама игра.
Напомним, что Словакии для того, чтобы напрямую попасть на Евро-2020, обязательно нужно обыграть Азербайджан и надеяться, что в параллельном матче Венгрия и Уэльс сыграют вничью.
Перед матчем с нашей сборной словаки лишились полузащитника Роберта Мака, который получил красную карточку во вчерашней встрече с Хорватией.
Турнирное положение в группе «E»:
1. Хорватия – 17 очков (8 матчей)
2. Венгрия – 12 (7)
3. Уэльс – 11 (7)
4. Словакия – 10 (7)
5. Азербайджан – 1 (7).