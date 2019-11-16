Россия вывела в море украинские корабли

Корабли ВМС Украины, задержанные год назад российскими пограничниками в Керченском проливе, буксируются из Керчи в нейтральные воды для передачи украинской стороне. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

Передача кораблей состоится в ближайшее время, уточнил собеседник агентства.

Как передает «Керчь.ФМ» со ссылкой на своего корреспондента на горе Митридат, корабли направились в сторону арок Крымского моста в сопровождении буксиров и береговой охраны.

Как сообщали «Коммерсанту» источники в российских госструктурах, Москва готова вернуть Киеву корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, до саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря. В МИД России затем заявили, что передача кораблей не связана с предстоящим мероприятием, и напомнили, что предложение вернуть технику украинской стороне не потеряло свою актуальность.