Гончех Тазмини в интервью haqqin.az: «Если уйдет Хаменеи, к власти придет еще более консервативный политик»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 15:56

«Иран переживает самое тяжелое время со дня победы революции 1979 года». Как передает агентство Anadolu, такое признание сделал президент Ирана Хасан Роухани на встрече с администрацией провинции Керман на юге страны. Глава ИРИ подчеркнул, что страна еще никогда не сталкивалась со столь глубокими проблемами в экспорте нефти, в то время как невозможно управлять страной без финансовой опоры, которую дает продажа нефти. Продажа каких-то других природных ресурсов, сбор налогов и др. не могут восполнить место нефти в поддержании экономической стабильности.

Как полагает иранский президент, Запад мог бы ослабить пресс санкций после его недавнего участия в Генеральной ассамблее ООН. Роухани считает, что этому могла бы способствовать его встреча с президентом США Дональдом Трампом, но предложение президента Макрона организовать переговоры президентов Ирана и США было отклонено Тегераном. Между тем иранским правительственным чиновникам встречаться с Дональдом Трампом и вести переговоры с правительством США запретил верховный лидер страны Али Хаменеи. К тому же, еще несколько месяцев назад Роухани и другие официальные лица заверяли народ в том, что санкции практически не повлияли на экономику страны. Однако сейчас он заявляет, что казна страны пуста, налоги могут восполнить только 1/6 доходов, необходимых для нормального функционирования государства. И действительно до возобновления санкций США экспорт иранской нефти достигал 2,5 млн баррелей в день, а теперь, по данным иранских источников, продажи Ираном нефти упали даже ниже, чем во времена ирано-иракской войны. Экспорт ее сейчас сократился до 6000 баррелей в день. Так что угроза Дональда Трампа свести продажу нефти в Иране до нуля выглядит вполне реалистично. На той же встречи в Кермане Роухани сообщил, что падение спроса требует остановку нефтедобычи и это пагубно влияет на эксплуатацию нефтяных месторождений. Правительство тратит миллионы долларов на поддержание месторождений в рабочем состоянии, но это не оказывает положительного эффекта. Единственный ответ, который Иран может дать Западу – возобновление обогащения урана. И Тегеран воспользовался этой возможностью. Роухани написал в Twitter: «Из-за политики США и их союзников завод Фордо в скором времени будет полностью готов к работе», имея в виду завод по обогащению урана вблизи города Кум. Этот шаг западные политики истолковали как намерение ИРИ отказаться от всех пунктов политического соглашения по иранской ядерной программе. Когда-то агрессия Саддама Хусейна и разразившийся ирано-иракский военный конфликт спасли от свержения иранскую теократию, которой удалось перевести стрелки на угрозу извне и получить время, чтобы укрепить свои позиции. Вот и сейчас иранская власть, вполне возможно, раздумывает, может, и на этот раз новая война придется как нельзя кстати… А если так, можно раскручивать ядерно-урановую интригу, пока у США и их союзников не выдержат нервы.

Насколько в этой связи реален военный конфликт США и Ирана? На этот и другие вопросы haqqin.az отвечает иранский политолог, эксперт Центра иранских исследований лондонского университета SOAS, специализирующегося на изучении Азии, Африки, Ближнего и Среднего Востока, и параллельно научный сотрудник Центра международных исследований Университета ISCTE (Португалия) Гончех Тазмини. - За последние 40 лет США и Иран оказались на грани войны в первый раз летом 2019 года, когда Иран сбил американский беспилотник. Тогда президент воздержался от открытого военного нападения на Иран, что политологи сочли свидетельством того, что война с Ираном не является приемлемым вариантом для США. Сорок лет назад США понятия не имели, с чем имеют дело: теократическая республика с верховным лидером – система, с которой мир еще не был знаком. Однако Вашингтон все же поддержал Саддама Хусейна в возникшем ирано-иракском конфликте, предоставив Ираку оружие, деньги и спутниковую разведку. Хотя, согласно недавно рассекреченным документам ЦРУ и интервью с бывшими сотрудниками разведки, у США были твердые доказательства иракских химических атак и других нарушений правил ведения войны со стороны Ирака. Таким образом, США были причастны к самым разрушительным атакам с применением химического оружия, когда-либо предпринятым против иранских войск и, возможно, гражданских лиц. Скорей всего, Трамп не хочет накануне выборов затевать военное противостояние с Ираном, тем более что американский президент всенародно обещал сократить участие США в ближневосточных войнах. Инструментами, к которым Трамп сейчас прибегает по отношению к Тегерану вместо военной конфронтации, это угрозы, дискредитация, «максимальное давление» и саботаж.

- Во время кризиса с заложниками 40 лет назад аятолла Хомейни в обмен на мир потребовал от США выдачу шаха. Затем иранцы это требование несколько изменили и захотели получить только капиталы шаха. Какие условия для восстановления отношений с Западом Тегеран может выдвинуть сегодня? - В нынешней ситуации это в принципе невозможно, поскольку два государства абсолютно не доверяют друг другу. Основой для укрепления доверия и дипломатических отношений могло бы быть ядерное соглашение (СВПД), однако выход США из него стал не только признанием неприятия иранского режима и принципов посредничества, переговоров и дипломатии, но и актом недобросовестности. Чтобы хоть немного вернуть доверие, США должны были бы вступить в длительный диалог с Ираном, и, возможно, стороны нашли бы в себе силы принести извинения и преодолеть прошлые обиды. США, например, - за поддержку переворота и свержения правительства Мухаммеда Мосаддыка в 1953 году или сбитый пассажирский самолет Iran Air американским военным кораблем Vincennes в 1988 году. А Иран - за кризис с американскими заложниками в 1979 году. Чтобы появилась какая-то надежда на восстановление дипломатических связей, США и Ирану придется участвовать в культурной и образовательной дипломатии, восстановить JCPOA (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе) и Вашингтону взять на себя обязательство прекратить усилия по смене режима. Не говоря уже о том, чтобы открыть в Тегеране посольство и не давать оснований полагать, что оно станет «домом шпионов». - В странах, которые считались дружественными ИРИ - Ливане и Ираке, где во власти шииты, сегодня не стихают кровавые антииранские выступления. Почему бывшие союзники вдруг возненавидели Иран? - Это преувеличение. В этих странах антиправительственные протесты направлены против коррупции, безработицы и неэффективного управления экономикой. События в обеих странах - и в Иране, и в Ливане - достаточно негативно отражаются иранскими СМИ. Официальные лица и консервативные политики в Иране считают, что США, Израиль и Саудовская Аравия спровоцировали эти беспорядки, чтобы ослабить Иран и вызвать разногласия с его ключевыми региональными союзниками. Однако протесты не поставят под угрозу влияние Ирана в тех странах, где Тегеран способствовал развитию культурных, финансовых, политических, военных и экономических связей на протяжении 40 лет.