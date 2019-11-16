Лукашенко обратился к России: «Извините, на хрена нужен такой союз?»

«Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь, что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас с Россией. Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем», - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

«Извините, на хрена нужен тогда такой союз», - добавил он.

Лукашенко заявил, что Минск не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики. «Ни один документ не будет мной подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самый главный принцип - суверенитет и независимость», - отметил президент Беларуси. Это заявление прозвучало в преддверии заседания Совета министров Союзного государства 19 ноября в Москве.

Он также подчеркнул, что республика не создает с Россией военный альянс. «Только не пишите, что мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас (против Запада – ред.). Никогда этого не будет», - сказал он. Таким образом президент обратился к польскому журналисту с просьбой не писать непроверенную информацию.