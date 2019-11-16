В Иране ограничили доступ к интернету

Власти Ирана отдали распоряжение об ограничении доступа к интернету по всей стране на 24 часа. Об этом со ссылкой на источник в Министерстве информации (разведки) Ирана сообщило в воскресенье агентство ISNA.

По его информации, эта мера инициирована Высшим советом национальной безопасности республики. Причина отключения не уточняется.

Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, перебои доступа к интернету в Тегеране начались в субботу с 20:00 по местному времени.

В пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за 1 л. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 л бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла - 25 л. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 л. После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции. Как сообщало агентство Fars, за два дня задержаны около 1 тыс. человек.