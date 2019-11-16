Об этом рассказали жильцы 15-го блока дома, обратившись в редакцию haqqin.az. Они поведали, как расставляют по комнатам во время даже небольшого дождя тазы и ведра. чтобы хоть как-то уберечь жилища от воды.

Дом №19, расположенный на улице Насреддина Туси в Хатаинском райне, давно в аварийном состоянии. Кровля здания, которая не менялась со дня сдачи жилого здания в эксплуатацию, во время последних проливных дождей полностью вышла из строя.

«Мы живем в жутких условиях. Если учесть, что климатическая осень началась недавно и сильные дожди еще впереди, то страшно представить, что будет в наших квартирах через некоторое время. Мы обращались в ЖЭК №87, там нам сказали, что дом внесен в план ремонта. Но когда дойдет очередь до нас – неизвестно. А в ИВ Хатаинского района говорят, что этот вопрос не в их компетенции и что мы должны обратиться в Квартирно-хозяйственное управление Исполнительной власти Баку. Судя по всему, никто и не собирается заниматься нашей проблемой», - говорится в обращении жильцов.

Лифты эдесь тоже в аварийном состоянии, и люди боятся за свою жизнь, если все же пользуются ими.

В связи с этой жалобой корреспондент haqqin.az обратилась в ИВ Хатаинского района. Глава общественно-политического и гуманитарного отдела ИВ района Панах Иманов сообщил, что по распоряжению главы государства меняется кровля тех домов, чьи крыши пришли в аварийное состояние. Предусмотрена замена кровли и в доме №19.

«Мы пошлем наших сотрудников, чтобы они провели осмотр. Постараемся устранить все проблемы этого дома в кратчайшие сроки», - пообещал чиновник.

Что же касается лифтов, то П.Иманов отметил, что в Баку идет замена всех старых и неисправных лифтов. В связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение и выделил на замену лифтов 40 миллионов манатов.

«В Хатаинском районе много лифтов, находящихся в аварийном состоянии. Работы по замене лифтов идут по всему району, особенно быстро – в поселке Ахмедлы. Все аварийные лифты будут заменены, и очередь дойдет и до этого дома», - заверил представитель ИВ.