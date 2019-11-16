Замечание в адрес девушки привело к массовой драке в Махачкале
В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку, сообщает «Газета.ру».
Согласно информации, в потасовке участвовали несколько десятков людей.
По данным МВД, в ходе драки 17-летний местный житель ранил своего противника ножом в брюшную полость, после чего скрылся с места происшествия. 18-летнего пострадавшего госпитализировали.
Причиной конфликта стало замечание, сказанное девушке за ее «неподобающее» поведение в маршрутке. После чего она пожаловалась на молодого человека своему парню, который решил выяснить отношения с обидчиком.