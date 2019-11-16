Эльдар Алиев, отдел экономики 20:11

Haqqin.az уже отмечал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в формат освещения своих встреч с высокопоставленными чиновниками. Требуя открытости, прозрачности в их деятельности с целью обеспечения успешной реализации масштабных реформ, глава государства и сам решил показать народу, как он строит свою работу с госчиновниками. Прямой откровенный разговор, конкретные задачи и цели, направленные на решение социальных проблем. И общество с удовлетворением восприняло открытость власти. Наше внимание привлек последний диалог президента с председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым.

В целом встреча носила чисто деловой характер. По всему чувствовалось, что глава государства доволен работой железнодорожного транспорта. И это понятно, буквально накануне развитие азербайджанских железных дорог нашло свое отражение в последнем отчете Давосского всемирного экономического форума - страна заняла 34-е место в мировом масштабе по уровню и качеству железных дорог. Индекс эффективности железнодорожного транспорта Азербайджана равен 70,8. По этому показателю мы опередили такие развитые страны, как США (69,2), Германия (65,3), Эстония (60,9), Норвегия (57,6) и Швеция (49,3). Индекс эффективности измеряется путем объединения различных категорий - точности, скорости и цены без учета плотности железнодорожных сетей и общего уровня вождения. И по Индексу эффективности железнодорожного транспорта Азербайджан и вовсе занял 11-е место, что уже не требует никаких комментариев. Но Ильхам Алиев подчеркнул необходимость дальнейшей модернизации железнодорожной инфраструктуры в стране. В последние годы в эту сферу вкладываются большие инвестиции, за счет которых она в значительной степени развивается. Вернее, обновляется и модернизируется вся транспортная инфраструктура страны. В прошлом году был сдан в эксплуатацию новый морской торговый порт, за год до этого была сдана в эксплуатацию историческая железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Обновляются внутренние железные дороги. Одним словом, высокие позиции Азербайджана в отчете Всемирного экономического форума в Давосе отражают реальность. Но достигнутые успехи вовсе не дают основания, чтобы почивать на лаврах. Напротив, только за последние месяц-два глава государства провел встречи с руководителями четырех соседних стран - президентами России, Турции и Ирана, а также премьер-министром Грузии. В числе других вопросов в ходе этих встреч довольно много времени уделялось в том числе и развитию взаимосотрудничества в транспортной сфере. Предполагается, что транзитный потенциал страны в будущем еще больше послужит развитию ненефтяного сектора. И не надо быть большим специалистом, чтобы понять - с каждым днем растет роль транспортного сектора в увеличении доли ненефтяного сектора в валовом внутреннем продукте.

Но на фоне развития международной транспортной инфраструктуры как-то в тени оказались внутренние проблемы. И по поручению главы государства в последнее время предпринимаются шаги по строительству и модернизации железных дорог внутри страны, в том числе Бакинской кольцевой железной дороги. Сегодня продолжается проект по прокладке железной дороги в Габалу - один из лучших туристических центров страны. В советское время железная дорога в Габалу не была проложена, хотя здесь и располагалась стратегически важная военная база. Но сейчас такая необходимость еще больше возросла. За 9 месяцев с начала текущего года Габалу посетили 150 тыс. туристов. Речь идет только о туристах, которые останавливались в отелях. По словам президента, если учесть и тех туристов, которые снимали частные дома, то эта цифра удвоится. При этом в Габалу ведет только одна автодорога - из Шемахы, которая также будет отремонтирована по поручению президента, так как пока не отвечает современным стандартам. Но сможет ли эта дорога справиться с растущим туристическим трафиком? Вот почему прокладка железной дороги из Ляки в Габалу имеет особое значение. А вот и другой пример. Несмотря на то, что сегодня уже задействован транспортный коридор Север-Юг, состояние железных дорог Баку-Ялама и Алят-Астара не может удовлетворить растущие требования, потому что в свое время там не были проведены ремонтные работы. Эти внутренние железнодорожные участки практически являются составными частями общей магистрали Астара-Баку-Ялама, которая, в свою очередь, обеспечивает прямой железнодорожный путь из Ирана в Россию. Поэтому дорога должна быть полностью реконструирована, чтобы увеличилась скорость поездов. Сегодня поезда движутся здесь со скоростью 40-50 км/ч. Это не позволяет оказывать качественные услуги по перевозке грузов и пассажиров. Поэтому глава государства поставил четкую цель - модернизировать внутренние железнодорожные сегменты транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Алиев требует сделать так, чтобы поезда на внутренних маршрутах могли двигаться как минимум со скоростью 140 км/ч. И отрадно, что процесс модернизации этих железнодорожных участков уже начался. Но необходимо ускорить темпы строительства, в первую очередь, конечно, в целях реализации транспортного коридора Север-Юг. Одновременно необходимо проложить железную дорогу в другую нашу курортную зону – Гусарский район. Растущий туристический потенциал этого района требует к себе особого внимания. И эти вопросы по указанию президента также находят решение. Непременно должна быть реконструирована и дорога Алят-Астара. Существующая дорога не может справиться с возрастающими грузоперевозками, да и скорость здесь крайне низкая. Дорога идет вдоль моря, она опасна и неэффективна. С другой стороны, Лянкяран обладает большим туристическим потенциалом, здесь уже построены отели, зоны отдыха. Автодорога Баку-Лянкяран уже реконструирована. И теперь большое значение представляет перенос железнодорожного участка от берега в другом направлении. Таким образом, береговая зона Лянкярана также будет открыта для туризма, предприниматели и инвесторы будут приезжать и строить там отели. Таким образом одним выстрелом Баку убивает сразу двух зайцев – создает международные коридоры и туризм развивает.