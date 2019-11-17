Полиция Гонконга начнет применять боевые патроны против протестующих

Ранее со ссылкой на заявление полиции сообщалось, что радикально настроенные антиправительственные демонстранты в Гонконге подожгли мост, соединяющий кампус Политехнического университета со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников беспорядков.

Гонконгские полицейские могут начать применять боевые патроны против протестующих, передает местная телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на полицию.

Как отмечает RTHK, представитель полиции Луис Лау (Louis Lau) в ходе видеообращения заявил, что протестующие бросали в полицейских коктейли "Молотова", стреляли в них из лука, и даже пытались сбить машиной. Если подобные акты насилия в отношении правоохранителей не прекратятся, служащие полиции могут применить минимальную силу в отношении протестующих, в том числе и боевые патроны.

Лау также отметил, что неизвестные попытались на автомобиле протаранить группу полицейских. Один из правоохранителей был вынужден выстрелить, после чего машина развернулась и уехала. Полиция, подчеркнул представитель, осуждает этот "акт, подобный террористическому".

В воскресенье на территории Политехнического университета Гонконга на протяжении многих часов продолжались столкновения между протестующими студентами и полицией.

В последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения, протестующие сменили тактику и начали оккупировать кампусы университетов.

Ранее департамент образования Гонконга объявил, что из соображений безопасности все учебные заведения в понедельник по-прежнему будут закрыты.

Гонконг уже несколько день подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей, мостов.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.