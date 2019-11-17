«Для США - опасность не Россия, а Китай» для haqqin.az комментирует политолог Леон Вайнштейн
Дональд Трамп благополучно преодолел первый этап в инициированном демократами процессе импичмента действующего президента США. По данным опроса общественного мнения, после первого дня слушаний в Вашингтоне все критики и сторонники остались при своем. Как передает «Голос Америки», противники Трампа считают, что он превысил полномочия, пытаясь заставить украинские власти начать расследование в отношении демократов, но его союзники по-прежнему уверены в том, что президент невиновен.
На фоне страстей по импичменту президент и госсекретарь США выступают с противоречивыми заявлениями. Так, Трамп призвал вернуть Россию в «большую семерку» и заявил, что рассматривает возможность участия в военном параде в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия Дня Победы над нацизмом. А госсекретарь Майкл Помпео в то же самое время твердит об угрозе свободе со стороны России и Китая. В интервью WCSC-TV он заявил, что США дали Киеву настоящее оружие «для борьбы с русскими».
Комментируя haqqin.az происходящее в США, известный американский политолог Леон Вайнштейн, сторонник Трампа, признал, что в Америке многие верят в исходящую от России угрозу миру.
«У России, конечно, нет такой мощи, как у Китая, который имеет огромные геополитические запросы и с которым очень сложно бороться. Однако Россия на сегодняшний день является региональной державой, которая все время создает очаги конфликтов и напряженность в различных точках мира. То в Венесуэле, то в Сирии, то в Украине и т.д., преследуя при этом две цели: первая - обратите на нас внимание, и если вы не будете с нами сотрудничать, то мы будем устраивать войны и сбивать самолеты. Вторая - России выгодно поддерживать нестабильность в мире, чтобы цена на единственную статью ее экспорта - нефть и газ держалась на том уровне, который устраивает Москву. Понятно, что обвал цен на энергоресурсы обвалит власть в России, как примерно по той же причине пала коммунистическая власть СССР, также державшаяся на высоких тарифах на нефть», - считает Ванштейн.
Вместе с тем немалая угроза миру, по мнению американского политолога, исходит и от Китая. Самая маленькая провинция Китая производит столько же валового продукта, сколько все 100 миллионов россиян, а это реальное количество населения России. Поэтому экономическая мощь КНР и РФ несопоставимы. Китай нагло крадет западные технологии, ворует интеллектуальную собственность, абсолютно незаконно обогатился на сомнительных торговых сделках и др. И в современном мире мошенничеству Китая противостоит только Дональд Трамп, уверен эксперт.
Вайнштейн констатирует, что времена холодной войны вернулись, и США адекватно оценивают ситуацию. Присоединение Крыма, война в Донбассе, оккупация части территории Грузии, чуть не ежедневное продвижение на несколько метров границы Южной Осетии внутрь грузинской территории - сейчас эта граница уже в 30 километрах от Тбилиси. Та же дестабилизация осуществляется посредством Приднестровского конфликта в Молдове. И все это конкретные свидетельства новой холодной войны. Пока еще холодной…
Проект «Северный поток-2», считает он, является для Москвы исключительно средством избавления от зависимости от транзитных путей через территорию Украины и Польши. Для того, чтобы увеличить объем поставляемого в Европу газа, совершенно не нужен никакой «Северный поток-2». Можно в два раза увеличить поставки газа в ЕС по действующему газопроводу «Северный поток-1», который заполняется далеко не на полную мощность. Так что строительство «Северного потока-2» - чисто политический проект, который позволит под любым предлогом отключить по действующим трубопроводам поставки газа Украине и Польше. Лоббирующие российские проекты Франция и Германии это прекрасно понимают и фактически предали Киев и Варшаву.
«Санкции, которые ввели против РФ европейцы, просто смехотворно бессмысленны. Единственный, кто реально защищает восточноевропейских партнеров, это Дональд Трамп. Он следит, чтобы никто не нарушал американские санкции. А собственные санкции европейцы могут нарушать сколько угодно. То, что под контрактом «Северный поток-2» стоят подписи Меркель и Макрона, свидетельствует о том, что они нарушили собственные санкции, а все, что они говорили о защите Украины, является пустыми словами», - утверждает политолог.
Как полагает Вайнштейн, в происходящем на сегодняшний день противостоянии России и США Дональд Трамп ведет нестандартную политику.
«Он не политик, поэтому все, к чему мы привыкли и считается нормой для политика, в случае с Трампом не происходит. Он не может, как, скажем, Барак Обама, говорить одно, думать другое и делать третье. К примеру, Обама часто грозился устроить эмбарго России, что-то не продавать, но как только в США приезжал тогдашний президент Дмитрий Медведев, бывший хозяин Белого дома забывал об обещаниях и делал все наоборот. Трамп же предлагает европейцам, уж если они все равно лоббируют «Северный поток-2», торгуют с Москвой, впустить РФ в «большую семерку» и тогда уже в открытую говорить с Путиным. Обама много говорил о помощи Украине, но не поставлял оружия Киеву. Вообще он не сделал ничего для укрепления обороноспособности Украины и Грузии, чтобы они могли защищаться от России. Обама вел политику задабривания Москвы. Трамп же как совершенный прагматик за два года своего правления поставил Украине значительное количество оружия. И сейчас идут постоянные тренировки, учения и совместные действия, чтобы вывести вооруженные силы Украины на уровень, при котором ее армия могла бы взаимодействовать с НАТО. Трамп помогает Украине несмотря на то, что Киев с 2016 года подыгрывал американским демократам и на выборах поддерживал Хиллари Клинтон», - указывает американский эксперт.
Уверен он и в том, что Дональд Трамп невероятно укрепил НАТО, заставив все страны, которые мало или вовсе не платили в бюджет альянса, выложить обговоренные 2% от ВВП. Теперь они оплачивают расходы на обучение и вооружение, одобренные НАТО. Американский президент практически заново выстроил НАТО, который после распада СССР пришел в упадок. «Кстати, в решимости модернизировать НАТО Трампу «помогла» Москва. Не почувствовав угрозу со стороны России, Трамп не пошел бы усиливать Североатлантический альянс», - подчеркивает Вайнштейн.
Касаясь ситуации в Грузии, он делает вывод, что в Тбилиси к власти пришло пророссийское правительство под негласным патронажем Иванишвили. А потому существует риск, что американская помощь Грузии будет либо разворована, либо передана России.
Настаивая на обоснованности политики Трампа, политолог отмечает, что нынешний американский президент пересмотрел всю стратегию США в отношении участия в конфликтах со времен вьетнамской войны. Он обещал вывод американских военных с Ближнего Востока, из Афганистана и других горячих точек.
«США уже не будут посылать солдат в конфликты в разные уголки мира, кого-то спасать. Как показывает практика, в конечном счете спасенные тут же начинают ненавидеть американцев. Так было в Ливии, Сирии и других регионах. Десятки лет американские солдаты гибли во Вьетнаме. В результате победили коммунисты, потому американское общество не могло понять, почему их солдаты должны погибать в Юго-восточной Азии. Во Вьетнаме установилась коммунистическая система, но через 30-40 лет вьетнамцы отвернулись от коммунизма… И зачем нужны были эти жертвы? Или же пример Ливии, где правил диктатор и спонсор терроризма Каддафи. И что стало после того, как по воле Хиллари Клинтон разбомбили ливийскую армию и свергли Каддафи? Стали ли ливийцы лучше относиться к США? Нет. И вот так в 15 конфликтах за последние годы, в которые вмешивались США. Конечно, не все американцы уйдут из этих горячих точек. Останутся военные инструкторы, разведка, останется сотрудничество в военной области с правительствами этих стран. Но США будут вмешиваться в конфликт только в случае какой-то чрезвычайной глобальной угрозы безопасности. Потому что в тех случаях, когда США вмешивались, во-первых, американцы не становились победителями, а во-вторых - там становилось только хуже. Президент Трамп хочет положить конец участию США в абсолютно не касающихся американцев военных в конфликтах. В конце концов, есть ООН, ОБСЕ, ВБ и другие международные организации, которые могут принимать решения и нести ответственность за их последствия. Сейчас в десяти регионах мира - Судане, Конго, Гватемале и др. происходят этнические чистки и реальна угроза массового голода. Пусть теперь международные организации выполняют свои обязанности», - резюмирует Леон Вайнштейн.