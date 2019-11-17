Записал Айдын Керимов, отдел политики 17 ноября 2019, 22:00

Дональд Трамп благополучно преодолел первый этап в инициированном демократами процессе импичмента действующего президента США. По данным опроса общественного мнения, после первого дня слушаний в Вашингтоне все критики и сторонники остались при своем. Как передает «Голос Америки», противники Трампа считают, что он превысил полномочия, пытаясь заставить украинские власти начать расследование в отношении демократов, но его союзники по-прежнему уверены в том, что президент невиновен. На фоне страстей по импичменту президент и госсекретарь США выступают с противоречивыми заявлениями. Так, Трамп призвал вернуть Россию в «большую семерку» и заявил, что рассматривает возможность участия в военном параде в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия Дня Победы над нацизмом. А госсекретарь Майкл Помпео в то же самое время твердит об угрозе свободе со стороны России и Китая. В интервью WCSC-TV он заявил, что США дали Киеву настоящее оружие «для борьбы с русскими».

Комментируя haqqin.az происходящее в США, известный американский политолог Леон Вайнштейн, сторонник Трампа, признал, что в Америке многие верят в исходящую от России угрозу миру. «У России, конечно, нет такой мощи, как у Китая, который имеет огромные геополитические запросы и с которым очень сложно бороться. Однако Россия на сегодняшний день является региональной державой, которая все время создает очаги конфликтов и напряженность в различных точках мира. То в Венесуэле, то в Сирии, то в Украине и т.д., преследуя при этом две цели: первая - обратите на нас внимание, и если вы не будете с нами сотрудничать, то мы будем устраивать войны и сбивать самолеты. Вторая - России выгодно поддерживать нестабильность в мире, чтобы цена на единственную статью ее экспорта - нефть и газ держалась на том уровне, который устраивает Москву. Понятно, что обвал цен на энергоресурсы обвалит власть в России, как примерно по той же причине пала коммунистическая власть СССР, также державшаяся на высоких тарифах на нефть», - считает Ванштейн. Вместе с тем немалая угроза миру, по мнению американского политолога, исходит и от Китая. Самая маленькая провинция Китая производит столько же валового продукта, сколько все 100 миллионов россиян, а это реальное количество населения России. Поэтому экономическая мощь КНР и РФ несопоставимы. Китай нагло крадет западные технологии, ворует интеллектуальную собственность, абсолютно незаконно обогатился на сомнительных торговых сделках и др. И в современном мире мошенничеству Китая противостоит только Дональд Трамп, уверен эксперт. Вайнштейн констатирует, что времена холодной войны вернулись, и США адекватно оценивают ситуацию. Присоединение Крыма, война в Донбассе, оккупация части территории Грузии, чуть не ежедневное продвижение на несколько метров границы Южной Осетии внутрь грузинской территории - сейчас эта граница уже в 30 километрах от Тбилиси. Та же дестабилизация осуществляется посредством Приднестровского конфликта в Молдове. И все это конкретные свидетельства новой холодной войны. Пока еще холодной…

Проект «Северный поток-2», считает он, является для Москвы исключительно средством избавления от зависимости от транзитных путей через территорию Украины и Польши. Для того, чтобы увеличить объем поставляемого в Европу газа, совершенно не нужен никакой «Северный поток-2». Можно в два раза увеличить поставки газа в ЕС по действующему газопроводу «Северный поток-1», который заполняется далеко не на полную мощность. Так что строительство «Северного потока-2» - чисто политический проект, который позволит под любым предлогом отключить по действующим трубопроводам поставки газа Украине и Польше. Лоббирующие российские проекты Франция и Германии это прекрасно понимают и фактически предали Киев и Варшаву. «Санкции, которые ввели против РФ европейцы, просто смехотворно бессмысленны. Единственный, кто реально защищает восточноевропейских партнеров, это Дональд Трамп. Он следит, чтобы никто не нарушал американские санкции. А собственные санкции европейцы могут нарушать сколько угодно. То, что под контрактом «Северный поток-2» стоят подписи Меркель и Макрона, свидетельствует о том, что они нарушили собственные санкции, а все, что они говорили о защите Украины, является пустыми словами», - утверждает политолог. Как полагает Вайнштейн, в происходящем на сегодняшний день противостоянии России и США Дональд Трамп ведет нестандартную политику. «Он не политик, поэтому все, к чему мы привыкли и считается нормой для политика, в случае с Трампом не происходит. Он не может, как, скажем, Барак Обама, говорить одно, думать другое и делать третье. К примеру, Обама часто грозился устроить эмбарго России, что-то не продавать, но как только в США приезжал тогдашний президент Дмитрий Медведев, бывший хозяин Белого дома забывал об обещаниях и делал все наоборот. Трамп же предлагает европейцам, уж если они все равно лоббируют «Северный поток-2», торгуют с Москвой, впустить РФ в «большую семерку» и тогда уже в открытую говорить с Путиным. Обама много говорил о помощи Украине, но не поставлял оружия Киеву. Вообще он не сделал ничего для укрепления обороноспособности Украины и Грузии, чтобы они могли защищаться от России. Обама вел политику задабривания Москвы. Трамп же как совершенный прагматик за два года своего правления поставил Украине значительное количество оружия. И сейчас идут постоянные тренировки, учения и совместные действия, чтобы вывести вооруженные силы Украины на уровень, при котором ее армия могла бы взаимодействовать с НАТО. Трамп помогает Украине несмотря на то, что Киев с 2016 года подыгрывал американским демократам и на выборах поддерживал Хиллари Клинтон», - указывает американский эксперт.

Уверен он и в том, что Дональд Трамп невероятно укрепил НАТО, заставив все страны, которые мало или вовсе не платили в бюджет альянса, выложить обговоренные 2% от ВВП. Теперь они оплачивают расходы на обучение и вооружение, одобренные НАТО. Американский президент практически заново выстроил НАТО, который после распада СССР пришел в упадок. «Кстати, в решимости модернизировать НАТО Трампу «помогла» Москва. Не почувствовав угрозу со стороны России, Трамп не пошел бы усиливать Североатлантический альянс», - подчеркивает Вайнштейн. Касаясь ситуации в Грузии, он делает вывод, что в Тбилиси к власти пришло пророссийское правительство под негласным патронажем Иванишвили. А потому существует риск, что американская помощь Грузии будет либо разворована, либо передана России. Настаивая на обоснованности политики Трампа, политолог отмечает, что нынешний американский президент пересмотрел всю стратегию США в отношении участия в конфликтах со времен вьетнамской войны. Он обещал вывод американских военных с Ближнего Востока, из Афганистана и других горячих точек.