Перед матчем с Азербайджаном словаки вызвали четвертого вратаря

Перед матчем со сборной Азербайджана в рамках отборочного турнира Евро-2020 в национальную команду Словакии вызван еще один голкипер.

Из-за проблем со здоровьем у вратаря «Слована» Доминика Грифа главный тренер словаков Павел Гапал вызвал в сборную голкипера «Жилины» Доминика Холека. При этом Гриф остался в команде.

Матч Словакия – Азербайджан состоится 19 ноября в Трнаве и начнется 23:45 по бакинскому времени. В этой игре также не сможет принять участие полузащитник питерского «Зенита» Роберт Мак, удаленный во вчерашней игре с Хорватией.