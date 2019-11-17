Официальный Тегеран о заявлении США по протестам в стране

Тегеран считает заявление США по протестам в Иране вмешательством в дела страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что США осуждают якобы попытки властей Ирана отключить интернет в стране на фоне протестов, а также сообщила о поддержке США "многострадального иранского народа".

"Великий иранский народ прекрасно знает, что подобные высказывания являются лицемерными и ханжескими, в которых нет никакого искреннего переживания", - сказал Мусави, следует из заявления на сайте МИД Ирана.

Он также осудил заявление госдепа США по протестам в Иране и назвал их вмешательством во внутренние дела страны.