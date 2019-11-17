Бывший президент Польши Александр Квасьневский отметил на днях свое 65-летие. Таким образом он стал пенсионером и не может сказать, что деньги ему государство не перечисляет. И стало известно, сколько.

Духовный лидер польских левых до сих пор в центре внимания прессы и появляется на ее страницах нередко как знаменитость или звезда рок-н-ролла. Пенсия экс-президента страны складывается из обычной пенсии по возрасту и из так называемой президентской. Интересно, что по сообщению газеты Fakt, уже с 51 года он ежемесячно получает эту „президентскую пенсию”. Пожизненно он будет получать на руки почти 1 600 евро. К тому же, как он сам признавался в 2015-м, пенсия по возрастуст у него 630 евро. Он довольно цинично при этом заметил, что его пенсию «не сравнить с пенсией Барака Обамы». И добавил: мол, «подрабатываем еще», и это касается всей «тройки президентов» (он имеет в виду еще Леха Валенсу и Бронислава Коморовского).

Да, Квасьневский подрабатывает и не скрывает этого. Кстати, подрабатывает и экс-президент СССР Михаил Горбачев — он снимался в рекламе, ездит по миру с лекциями и выступлениями. За что получает весьма круглые суммы.

Польский экс-президент, как и его такие же коллеги из других стран мира, читает многочисленные доклады, работает консультантом в зарубежных фирмах. Но все ли источники доходов легальны. задаются вопросом журналисты разных изданий.

Издание tvp.info опубликовало материалы следствия по делу Сергея Курченко, влиятельного олигарха времен президента Украины Виктора Януковича. Появились подозрения, что деньги соратника Януковича, полученные преступным путем, попали в том числе на счета Александра Квасьневского и сына вице-президента США Джо Байдена - Хантера. Речь идет о сумме вплоть до миллиона.

Пока неизвестно, правда ли это или, может быть, россияне наговаривают, или еще того хуже. Но известно, что с 2014 года Квасьневский стал членом совета директоров украинской нефтегазовой компании Burisma Group, с которой связан сын Джо Байдена.

Интерес к заработкам пенсионера Квасьневского не случаен. Дотошные журналисты выяснили, что ставка за лекцию экс-президента составляет от 10 тысяч, а иногда и до 100 тысяч долларов. Суммы, которые не укладываются в голове обычного поляка. Возникает логичный вопрос: что он делает с таким богатством? Квасьневский, вероятно, хорошо знает, как укрыть эти средства. У него есть свой фонд, в который годами вливались и вливаются пожертвованные деньги, и немалые. Говорят, что из-за его политического опыта вознаграждение увеличивается на серьезный процент.

Например, зять экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук, известный миллионер, только в один год перечислил со счетов своего фонда Квасьневскому около 250 тысяч евро. Программа поддержки одного фонда другим была запланирована на несколько лет. Однако детали и суммы соглашения остались тайной для общественности Польши. Хотя в тот же год пятеро жертвователей перечислили ему около 1000 евро.

Александр Квасьневский — фигура непростая. Именно этот экс-президент был втянут в шпионский скандал в конце 90-х - начале 2000-х. Он якобы находился под влиянием агента российских спецслужб, работавшего первым секретарем посольства РФ в Польше. По данным международных изданий, на него и на ряд польских политиков левого толка служба внешней разведки России имеет обширное досье.

Позже агент, ушедший со службы в посольстве, стал работать в компании «Лукойл», а после — на высоком посту в РАО ЕЭС (госкорпорация по поставке электроэнергии — прим.авт.).

Скандалы, связанные с этим делом, сотрясали Польшу несколько лет подряд. Сначала в отставку в 1996-м ушел премьер-министр, обвиненный в связи с российским шпионом, а тот, в свою очередь, был депортирован из страны.

Однако попытки влиять на внутреннюю политику Польши со стороны того же самого экс-агента, но уже бизнесмена, продолжались. В ход шли предложения миллионных взяток высокопоставленным лицам для получения возможности влиять на президента Квасьневского для преимущественного права приватизации нефтезавода в Гданьске.

В конце концов, одна из встреч агента с польским бизнесменом в Вене была записана польскими спецслужбами и началось расследование, которое подтвердило контакты и упомянутые факты.

Александр Квасьневский продолжает оставаться на плаву в польской политике. Сколько бы ни было скандалов, с него, как говорится, как с гуся вода.

Теперь как полноправный пенсионер он продолжает наслаждаться жизнью, несколько лет назад бросив употреблять крепкий алкоголь (с этим у него были в свое время проблемы), поднимает традиционный бокал шампанского лишь в новогоднюю ночь. Пока о расследованиях дел его фонда не слышно. Наверное, надо подождать.