США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, передает РИА Новости.

В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин. Сообщалось, что в ходе акции в пятницу один человек погиб.

"Соединенные Штаты поддерживают иранский народ в их мирных протестах против режима, который должен был бы возглавлять его. Мы осуждаем применение силы со смертельным исходом и жёсткие ограничения на связь, применяемые против демонстрантов", - отмечается в сообщении Белого дома США.

Напомним, что ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави отмечал, что считает заявление США по протестам в Иране вмешательством в дела страны. До этого официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что США осуждают попытки властей Ирана отключить интернет в стране на фоне протестов, а также сообщила о поддержке США "многострадального иранского народа".