02:00

Сегодня на внутреннем и международном рынках процветает новый вид туризма – агроэкотуризм. С каждым днем он становится все более востребованным по причине не только экономико-социального, но и экологического, культурного воздействия, обеспечивая устойчивое развитие регионов страны.

Агроэкотуризм — это экологический вид туризма, направленный на использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности в целях создания комплексного туристического продукта. По оценкам Всемирной туристической организации, сельский туризм входит в пятерку основных стратегических направлений развития мирового туризма до 2020 года. Специфика данного вида туризма заключается в том, что туристы некоторое время проживают в сельской местности, знакомятся с местной культурой и местными обычаями, принимают участие в традиционном сельском труде. Непосредственно участвуя в повседневной жизни местности, проживая в деревенских домах, наблюдая за бытом местных жителей, возможно глубже проникнуться атмосферой региона, воссоздать аутентичные детали традиционного уклада, что представляет особый интерес для туристов. Актуальность данного вида туризма в мире обусловлена стремительным ростом урбанизации стран. Люди, утомленные суетой мегаполиса, стремятся найти прибежище, способное помочь им избавиться от стресса. Поэтому для отдыха они выбирают сельскую местность, где могут насладиться тишиной, живописными пейзажами и свежим воздухом.

С этой точки зрения Азербайджан является привлекательной локацией для таких туристов. Экотуризм и агротуризм как новые и достаточно перспективные направления туризма в Азербайджане быстро набирают популярность, а привлекательность этого направления как для жителей страны, так и для иностранцев предполагает привлечение больших инвестиций в туристическую сферу. Основным ресурсом для развития сельского экотуризма являются прежде всего небольшие частные растениеводческие и животноводческие хозяйства, которых в нашей стране очень много. Знакомство с историей хозяйственного освоения аграрных ресурсов страны должно стать обязательным в рамках реализации плана развития национального образовательного туризма. В Азербайджане с целью привлечения туристов в поддержку развития агротуризма проводятся различные фестивали, к примеру, фестивали граната и вина, к которым проявляют огромный интерес гости из России и европейских стран. Эта сфера является новой для Азербайджана, поэтому с целью ее популяризации предпринимаются серьезные шаги.

Проект «Из города в село», посвященный развитию агроэкосистемы, осуществляется ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства при поддержке Государственного агентства по туризму Азербайджана и Министерства экологии и природных ресурсов. В рамках проекта организовываются различные туры в Шамаху, Исмаиллы, Шеки, Загаталу, Губу и Лянкяран. Помимо граждан страны, в организуемых нами турах принимают участие туристы из Италии и Франции. Цель проекта - поддержать регионы и развить агроэкотуризм на северо-западе страны к 2021 году. После ознакомления с хозяйствами сотрудники ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» дают рекомендации об их состоянии, на основании чего хозяйства приводятся в соответствие с требованиями стандартов агроэкотуризма. После этого в фермерские хозяйства направляют туристов. Что французы искали в Лянкяране? Сегодня агротуризм очень развит в Италии, Испании, Франции, Греции. За это время в этих странах сумели развить огромную сеть частных сельских гостиниц, создать тысячи различных туристических аттракционов, разработать сотни маршрутов. Наша страна мало чем уступает южноевропейским странам по богатству культурных и исторических традиций, разнообразию климатических и ландшафтных особенностей. Таким образом, Азербайджан превращается в идеальную площадку для развития агротуризма и его основного сегмента – экотуризма.

Одним из самых интересных и красочных туров, запущенных в рамках развития агроэкотуризма, является лянкяранский тур о сельской жизни. Так, недавно здесь побывали гости, среди которых были руководители французских компаний, представители посольств и общественных организаций, которые ознакомились с фермерским хозяйством Рафтары Шукюровой, расположенным в поселке Истису. Гостям были предложены фрукты из цитрусовых садов, выращенные руками заботливой фермерши, а также другие органические продукты хозяйства. Организация подобных туров на ферму Рафтары ханум положительно сказалась на ее бизнесе и дала толчок для дальнейшего улучшения ее хозяйства. «Туристы становятся все более требовательными и ищут новых впечатлений. Для того, чтобы говорить об агротуризме, недостаточно предложить им ночлег в деревенском домике и накормить утром вкусным завтраком. Нужно организовать интересную экскурсию, предложить развлечения, мастер-классы, максимально воссоздать особенности деревенского быта, за которыми турист и едет к нам, - рассказывает Рафтара ханум. - Ну и, разумеется, предложить ему качественные органические продукты, порадовать изысками богатой национальной кухни. Сегодня мои гости приезжают из Италии, Франции и других европейских стран. Они собирают вместе со мной цитрусы, гуляют по моему саду, а я угощаю их своим любимым блюдом лявянги». Подобный тур был запущен и в Гейчае, где туристы были задействованы в процессе выжимания гранатового сока и получили возможность попробовать многочисленные сорта граната, выращиваемые в Гейчайском районе. Что можно увидеть во время туров по районам Специфика тура в Шеки – многообразие фруктов, произрастающих на территории одного садового участка: 15-20 сортов винограда, яблок, разные сорта груши – от такого разнообразия разбегаются глаза! Сделав оплату за вход, туристы получают возможность вдоволь полакомиться спелыми плодами. Оплачиваются лишь фрукты, вывозимые за пределы садового участка.