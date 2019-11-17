Открытие Трансанатолийского трубопровода (TANAP) планируется на 30 ноября, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«TANAP для нас один из очень важных проектов. Его открытие планируется на 30 ноября», - сказал турецкий министр.

Запуск первой очереди газопровода TANAP состоялся в июне 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, с конца июня по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом «Южного газового коридора», составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное - в Европу. По завершении строительства TAP газ начнет поступать в Европу приблизительно в начале 2020 года.