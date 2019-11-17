Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке
Самолет Embraer ERJ-190 авиакомпании American Airlines, вылетевший из Нью-Йорка в Вашингтон рейсом 2144, был вынужден вернуться обратно из-за неисправности.
Как отмечает CNN, на борту этого самолета среди прочих пассажиров находилась бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон.
По сведениям телеканала, вскоре после взлета самолет начало трясти. При этом наземные службы заметили дым и выпавший металлический фрагмент конструкции взлетевшего самолета.
В экстренном режиме самолет вернулся в аэропорт Ла-Гуардия, совершив благополучную посадку. Пассажиры пересели на резервный борт и позднее успешно вылетели из Вашингтона, уточняет CNN. Представитель Клинтон отказался от комментариев телеканалу.