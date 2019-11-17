Армия Асада взяла под контроль стратегически важную ГЭС

Правительственные силы Сирии взяли под контроль гидроэлектростанцию Тишрин в Алеппо — это вторая по мощности ГЭС в стране. Вокруг этого объекта сегодня начнет патрулирование российская военная полиция, сказал журналистам представитель командования группировкой войск ВС РФ Борис Формичев.

«Сейчас она освобождена благодаря усилиям и мужеству сирийского народа. Освобождена сама электростанция, прилегающие к ней территории. Сейчас на ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо, Ракка. Люди спокойно работают, терроризма здесь нет», — приводит слова Формичева ТАСС.

ГЭС была возведена около 20 лет назад российскими и сирийскими инженерами. Ее долгое время контролировали боевики «Исламского государства». Сейчас она снабжает провинции Ракка и Алеппо. Мощность составляет около 630 мегаватт. Самая большая ГЭС страны в городе Табка в провинции Ракка перешла под контроль войск Сирии в середине ноября.