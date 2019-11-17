Боливии предрекли гражданскую войну

Экс-президент Боливии Эво Моралес, подавший в отставку 10 ноября, опасается, что кризис в стране может привести к гражданской войне. В интервью агентству EFE он заявил, что стороны конфликта должны начать диалог, чтобы «положить конец насилию».

Моралес также призвал власти Боливии «открыть двери» для сотрудничества с ООН, Евросоюзом или католической церковью.

«Пока мы были у власти, мы объединили город и деревню, восток и запад... А теперь появляются группы, разжигающие насилие, члены банд, наркоманы <...>, они проникли даже в университеты и собираются в полувоенные группы», — приводит слова Моралеса ТАСС.

Эво Моралес подал в отставку 10 ноября на фоне начавшихся в Боливии протестов. Вооруженные силы страны требовали ухода президента, чтобы обеспечить стабильность в стране. В ходе протестов погибли уже 23 человека, 715 пострадали. Обязанности временного руководителя Боливии возложила на себя вице-спикер сената Жанин Аньес.