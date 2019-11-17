Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил сегодня учения республиканских ВВС и сил ПВО, после чего заявил о необходимости повышения готовности страны к войне, передает РИА Новости.

Северная Корея провела маневры на следующий день после того, как Южная Корея и Соединенные Штаты приняли решение отложить совместные военные учения, чтобы поддержать процесс налаживания отношений с Пхеньяном.

В ходе маневров северокорейский лидер отметил, что подобные учения необходимо проводить «без предупреждения и в жестоких условиях, имитирующих реальную войну», чтобы использовать это как возможность повысить готовность КНДР к военным действиям.

Ким Чен Ын отметил свое «огромное удовлетворение» ходом учений, на которых пилоты продемонстрировали «непобедимую мощь», передает РИА Новости. Лидер КНДР напомнил, что они должны всегда быть готовы сражаться с врагами, вооруженными с головы до пят. При этом победу приносит не техническое превосходство, а «великая идея». Врагам, кичащимся своими техническими достижениями, никогда не превзойти политико-идеологические, боевые и моральные преимущества северокорейских военных, уверен Ким Чен Ын.