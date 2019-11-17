Потомки Джалила Мамедкулизаде впервые приехали в Баку
Потомки прославленного азербайджанского драматурга, публициста и общественного деятеля Джалила Мамедкулизаде - Мартин Джаваншири и его сын Пшемислав Джаваншири впервые приехали в Баку, сообщает Report.
Согласно информации, пригласил их в Баку вице-президент НАНА академик Иса Габиббейли.
Мартин и Пшемислав Джаваншири на Аллее почетного захоронения посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, затем посетили могилы своего деда Джалила Мамедкулизаде и бабушки Гамиды Джаваншири.
Отмечается, что Мартин и Пшемислав Джаваншири примут участие в посвященных Джалилу Мамедкулизаде научных и культурных мероприятиях, организованных Национальной библиотекой Азербайджана и Институтом литературы имени Низами Гянджеви НАНА. Они также посетят дом-музей писателя, встретятся с сотрудниками Института литературы.