Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:00

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в воскресенье поддержал повышение цен на бензин, вызвавшее протесты по всему Ирану. Выступление Верховного лидера с оценкой той или иной ситуации является финальным аккордом в любой дискуссии. После того, как он высказался - обсуждение принято прекращать, его слова - директива для остальных ветвей власти, которую необходимо исполнять. «Несомненно, некоторые люди обеспокоены этим решением… но саботаж и поджог совершаются хулиганами, а не нашими людьми», - заявил Верховный лидер в минувшее воскресенье. - «Контрреволюция и враги Ирана всегда поддерживали диверсии и нарушения безопасности и продолжают это делать».

Али Хаменеи признал наличие жертв в ходе «бензиновых протестов», но подчеркнул, что причиной этого стали действия «пятой колонны» внутри Ирана, агентуры организации Моджахеды-е-Халк и сторонников свергнутого шахского режима, чьи «головорезы» и устраивают беспорядки, ведущие к гибели людей. Особого внимания заслуживают слова Али Хаменеи о самой «бензиновой реформе»: «Я не эксперт, и существуют разные мнения, но я сказал, что если руководители трех ветвей власти страны приняли такое решение - то я его поддержу». При этом он призвал чиновников не допустить повышения цен на другие товары. Выводы из сказанного Рахбаром очевидны. Во-первых, после этих слов общественный протест автоматически записывается в «контрреволюционные выступления», которые будут жестко подавляться. Во-вторых, действия правительства, спровоцировавшие острую реакцию общества, признаны правильными. И, в-третьих, обратного хода у «бензиновой реформы» не будет. То есть, Верховный лидер принял аргументы тех «экспертов», которые старались и стараются преуменьшить остроту проблемы - народ, дескать, пошумит и успокоится, серьезного размаха протесты не приобретут, у нас здесь не Ливан и не Ирак, справимся. А мы тем временем поправим финансовое положение Исламской республики. Ну и население не забудем, какая-никакая, а компенсация им все же достанется. Выступление Али Хаменеи правящая элита Ирана восприняла как руководство к действию. Совет национальной безопасности Ирана одобрил законопроект, регулирующий потребление топлива, и призвал парламент принять необходимые меры для контроля и надзора за ценами на бензин. Министр внутренних дел страны Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что «силы безопасности до сих пор проявляли сдержанность и мирились с протестами», но теперь будут действовать более активно против хулиганов, головорезов и прочих подрывных элементов, наносящих ущерб спокойствию Ирана и «общественному имуществу». Одновременно с этим, группа депутатов Меджлиса отозвала предложение обсудить на специальном заседании парламента «топливную реформу» и, в случае необходимости, приостановить ее реализацию. А силы безопасности начали массовые аресты протестующих - по сообщениям информационного агентства FarsNews за последние 48 часов по всей стране было задержано свыше одной тысячи человек. Иранская улица не оставила действия элит без ответа. Выступления распространились на 93 города, подожжено около сотни офисов банков, как сообщают источники, только в Исфахане демонстранты повредили 60 автобусов, пять станций метро, после чего вообще подожгли полицейский участок.

В Керманшахе в ходе охвативших город протестов погиб полицейский, что касается потерь среди демонстрантов, то здесь достоверной информации по-прежнему нет, различные источники называют цифры от 27 до 36 человек. Но, повторюсь, нет никаких гарантий того, что эти цифры правдивы. И проверить большую часть сообщений из Ирана сейчас затруднительно - власти жестко «рубят» Интернет и глушат сотовую связь. Служба интернет-мониторинга Netblocks поздно вечером в субботу заявила, что в Иране наблюдается почти полное закрытие интернета. Только с пятницы по субботу, по их данным, количество подключений упало до 7% от обычного уровня, после чего началось непрерывное отключение от всемирной сети. «Продолжающиеся сбои являются наиболее серьезными из всех зарегистрированных в Иране с момента прихода к власти президента Рухани», - сообщают в Netblocks.

Впрочем, это все - детали, которые не должны заслонять главного. Нужна ли была топливная, она же - бензиновая, реформа? В сложившейся для иранской экономики ситуации - да. Нужно ли было ее проводить в той форме, которую выбрала администрация Рухани? Нет. Необходимо напомнить, что в декабре 2010 года цены на бензин были повышены… в четыре (!) раза. И никаких сравнимых с нынешними протестов не происходило, народ с лозунгами «Ахмадинеджад, оставь страну в покое!» на улицы не выходил. Поскольку отмена субсидий и введение адресных компенсаций произошли в один день. При том, что разъяснительная кампания сути реформы для населения шла около месяца. Для администрации Рухани и части иранских правящих элит Ахмадинеджад - персона нон грата, а два срока его пребывания на посту президента - «темные времена». Поэтому ни о каком использовании его опыта речи не шло - сделали грубо, максимально топорно: сегодня повышаем цены - завтра начнем разрабатывать механизм компенсаций. Сколько времени на это уйдет - сами не знаем, но компенсации обязательно будут. Администрация Рухани явно переоценила отношение к себе населения Ирана.