Парламент Беларуси остался без оппозиции

По итогам состоявшихся накануне выборов в Беларуси оппозиционные кандидаты не смогли пройти в Палату представителей Национального собрания. Об этом сообщает сайт ЦИК республики.

Депутатов избрали по всем 110 округам, следует из данных Центризбиркома. Нижнюю палату будут представлять Белорусская патриотическая партия, Республиканская партия труда и справедливости, Либерально-демократическая партия и общественное объединение «Белая Русь», пишет «Коммерсант».

В прошлом созыве были два представителя оппозиции.

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина до опубликования результатов выборов сообщила, что среди известных личностей в парламент проходят экс-министр информации Лилия Ананич, экс-посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и «мисс Беларусь-2018» Мария Василевич.

Итоговая явка на голосовании превысила 70%.