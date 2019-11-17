В Грузии акции протеста оппозиции назвали попыткой революции

"Провал бюджета - это государственная измена и шаг, сделанный назад просто потому, что там (у здания парламента) пикет. Неужели никто не видит, что это революционный сценарий? Конечно же, мы все видим. Вместе с тем, мы думаем, что у любого человека есть право на свободу выражения, однако у государства и людей, проживающих в нем, есть право на спасение. Более того, даже у тех пяти или шести тысяч человек, участвовавших в акции, есть право на жизнь в стабильной стране, и я уверен, что наши зарубежные партнеры скажут то же самое", - говорится в комментарии Вольского.

Накануне грузинская оппозиция устроила многотысячный митинг на проспекте Руставели за внеочередные выборы. В митинге участвовали десятки оппозиционных партий, в том числе и партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", а также объединение экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе "Единая Грузия - Демократическое движение".