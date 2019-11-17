Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в официальной церемонии завершения проекта строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«TANAP является одним из наших наиболее важных проектов. Мы планируем провести его официальную церемонию завершения 30 ноября. На церемонии запланировано участие президентов Турции и Азербайджана Реджеба Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева», - отметил Донмез, слова которого приводит издание «Дейли сабах».

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. Тестовая закачка газа в участок газопровода TANAP от города Эскишехир до турецко-греческой границы началась 15 апреля 2019 года для проверки его готовности к поставкам газа в Европу. 15 июня 2019 года азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз по TANAP достиг турецко-греческой границы.