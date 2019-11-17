К матчу со Словакией: Азербайджан никогда не выигрывал на финише отборочных турниров

В неудачно сложившемся для нас цикле заключительная игра не имеет для сборной Азербайджана никакого турнирного значения. Мы еще в октябре застолбили за собой последнее место в группе. Тем не менее, игрокам нужно найти стимул, чтобы постараться на мажорной ноте завершить отбор.

Завтрашний матч со сборной Словакии станет последним для национальной команды Азербайджана в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.

Между тем сборная Азербайджана ни разу не выигрывала в последних матчах квалификации чемпионатов мира и Европы. В 12 встречах три ничьи и девять поражений при ужасающей разнице мячей - 3-26.

Вничью мы играли только на своем поле. В отборочном цикле к Евро-1996, когда Азербайджан свои домашние игры проводил в турецком Трабзоне, наша команда сыграла вничью 0:0 с Польшей. Еще две ничьи в заключительных играх были зафиксированы в противостояниях со сборной России. И в отборе к ЧМ-2010, и в квалификации ЧМ-2014 игры в Баку завершались со счетом 1:1.

В остальных девяти матчах сборная Азербайджана неизменно проигрывала. Самое крупное поражение было зафиксировано от Швейцарии со счетом 0:5 11 октября 1997 года.

Из 12 последних матчей семь игр Азербайджан провел на выезде. И тут мы проиграли все матчи с общей разницей 1-22.

Удастся ли поправить эту отвратительную статистику в матче со Словакией?

Все последние матчи сборной Азербайджана в отборе к чемпионатам мира и Европы

ЧЕ-1996. Трабзон. Азербайджан – Польша – 0:0

ЧМ-1998. Цюрих. Швейцария – Азербайджан – 5:0

Евро-2000. Баку. Азербайджан – Словакия – 0:1

ЧМ-2002. Стокгольм. Швеция – Азербайджан – 3:0

Евро-2004. Реджо ди Калабрия. Италия – Азербайджан – 4:0

ЧМ-2006. Кардифф. Уэльс – Азербайджан – 2:0

Евро-2008. Баку. Азербайджан – Бельгия – 0:1

ЧМ-2010. Баку. Азербайджан – Россия – 1:1

Евро-2012. Стамбул. Турция – Азербайджан – 1:0

ЧМ-2014. Баку. Азербайджан – Россия – 1:1

Евро-2016. София. Болгария – Азербайджан – 2:0

ЧМ-2018. Кайзерслаутерн. Германия – Азербайджан – 5:1

Евро-2020. Трнава. Словакия – Азербайджан - ?:?.