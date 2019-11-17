В Тбилиси протестующие парализовали работу парламента обновлено 13:38
Парламент Грузии не сумел сегодня восстановить работу после выходных из-за того, что участники акции заблокировали все входы и не впускают туда депутатов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа.
"На 12:00 было запланировано заседание комитета по отраслевой экономике и экономической политике, однако оно перенесено на неопределенный срок. Сегодня также назначено заседание бюро. Оно должно состояться в 15:00. Мне пока ничего не говорили по поводу бюро, поэтому я пока не знаю, оно также будет отложено или пройдет", - сказал сотрудник пресс-службы парламента.
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В Тбилиси митингующие продолжают блокировать парламент и отказываются впускать туда депутатов. С утра в парламент попытались попасть депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Реваз Арвеладзе и Мераб Кварая, а также независимый парламентарий Гия Жоржолиани, однако протестующие не дали им этого сделать, передает ТАСС.
Митингующие впускают в парламент лишь сотрудников аппарата и рядовых служащих. Они отказываются пропускать не только депутатов, но и представителей СМИ. Член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили, который находится вместе с демонстрантами у входа в парламент, в интервью Imedi заявил, что они не блокируют, а лишь пикетируют его, так как не впускают лишь депутатов.
Оппозиция пикетировала парламент в воскресенье вечером. До сих пор у трех служебных входов разбиты палатки, поставлены мешки с мусором и песком. Протестующие жгут костры в жестяных бочках. Они говорят, что откроют ворота, на которые повесили цепи с замками, лишь в том случае, если депутаты соберутся обсуждать возможность проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в условиях переходного правительства.