Парламент Грузии не сумел сегодня восстановить работу после выходных из-за того, что участники акции заблокировали все входы и не впускают туда депутатов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа.

"На 12:00 было запланировано заседание комитета по отраслевой экономике и экономической политике, однако оно перенесено на неопределенный срок. Сегодня также назначено заседание бюро. Оно должно состояться в 15:00. Мне пока ничего не говорили по поводу бюро, поэтому я пока не знаю, оно также будет отложено или пройдет", - сказал сотрудник пресс-службы парламента.