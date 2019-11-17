Новый молдавский премьер едет в Москву
Новый премьер-министр Молдовы Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву.
«На этой неделе мы планируем визит в Москву, который был давно согласован сторонами, но по непонятным для меня причинам откладывался очень долгое время премьером Майей Санду», – передает ТАСС слова Кику.
Напомним, в четверг депутаты парламента Молдовы большинством голосов утвердили новый состав правительства под руководством экс-министра финансов Иона Кику.