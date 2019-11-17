Семейная вечеринка завершилась массовым расстрелом

По меньшей мере четыре человека погибли, шестеро ранены после того, как неизвестные открыли стрельбу на заднем дворе жилого дома в американском городе Фресно (штат Калифорния). Об этом сообщает CNN.

Согласно информации, три человека были найдены мертвыми на заднем дворе дома. Семерых госпитализировали, однако один из них позже скончался. Погибшие были в возрасте от 25 до 30 лет.

Отмечается, что преступник или преступники проникли на место, когда там проходила встреча родственников и друзей: пострадавшие жарили мясо и смотрели американский футбол. В момент инцидента в доме находились около 35 человек, в том числе женщины и дети.

Пока что не задержан ни один подозреваемый, правоохранители допрашивают свидетелей и исследуют место преступления.