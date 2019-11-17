В Германии предложили ввести санкции против США

Европе не нужен сжиженный газ США, заявил депутат немецкой фракции "Левые" в Бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной, призвав ввести встречные санкции в отношении Вашингтона.

По его словам, если США введут санкции против компаний - участниц проекта "Северный поток-2", то "Евросоюз или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США".

"Мы призываем к встречным санкциям против США. Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США", - цитирует РИА Новости.