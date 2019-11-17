Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов обновлено; фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Иордании в нашей стране Сами Абдуллаха Гёшеха, сообщает пресс-служба главы государства.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Катара в нашей стране Фейсала бин Абдуллаха Хамада Абдуллаха Аль Хинзаба. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.